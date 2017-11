13ª etapa da Corrida Insana acontece neste domingo em Londrina

(foto: Divulgação)

Londrina recebe a caravana da Corrida Insana neste domingo (26), das 8h às 12h, no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A cidade será palco da 13ª etapa do circuito que é sucesso mundial e invade o Brasil em 2017 com uma atividade composta por 10 obstáculos infláveis gigantes espalhados por um circuito de 5 quilômetros. O evento é totalmente voltado para a diversão em família, sem limite de idade para participação.



As inscrições para a prova de Londrina ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial do evento: www.corridainsana.com.br. Outra opção é ir diretamente para o link http://www.corridainsana.com.br/evento/londrina-pr-dia-26-de-novembro-2017-no-autodromo-de-londrina/#inscricoes. O preço é R$ 99, mais taxas. Também existe a possibilidade de inscrição no dia e local do evento. Porém, neste caso, os interessados estão sujeitos à disponibilidade de vagas restantes.



A etapa da cidade paranaense da Corrida Insana acontece um dia depois do encerramento das 500 Milhas de Londrina, que será de quinta-feira a sábado (23 a 25). Criada em 1992 para comemorar a inauguração do Autódromo Internacional Ayrton Senna, a prova é uma das mais tradicionais corridas de longa duração do País, que todos os anos encerra o calendário automobilístico do Paraná e integra a programação de aniversário do município, que completa 83 anos dia 10 de dezembro.



Retirada dos kits - A retirada do kit do corredor, composto por medalha, camisa oficial tecido tecno dry, bandana, sacola biodegradável e número de peito, será no Paddock do Autódromo Internacional Ayrton Senna, no sábado (25), das 14h às 20h. O endereço é Avenida Henrique Mansano, 777 – Jardim Alpes. É preciso levar um documento de identificação com foto (carteira de identidade, CNH, carteira de trabalho ou passaporte). Em caso de retirada por terceiros, é necessário uma cópia do documento do comprador. Quem for buscar o kit de uma criança sem CPF, é indispensável levar uma cópia do documento do responsável ou da pessoa cujo CPF foi utilizado na inscrição.



A Corrida Insana já passou por 12 cidades brasileiras e reuniu cerca de 55 mil pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, para um dia de diversão esportiva. "A receptividade das pessoas tem sido incrível em todas as cidades que visitamos. Familiares e grupos de amigos unidos e felizes para um dia de diversão por meio do esporte. Ver crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idades juntos em um mesmo evento é gratificante”, avalia Fabio Avelar, diretor técnico. O evento visitou Goiânia, Belo Horizonte, Blumenau, Ribeirão Preto, Sorocaba, São Paulo, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre.



Diversão para todas as idades - A Corrida Insana não tem restrições quanto à participação, nem limite de idade. A única exigência é que a pessoa tenha altura mínima de 1,05 metro. As largadas são em ondas com cerca de 170 pessoas cada vez, o que garante segurança e permite que grupos pratiquem a atividade juntos e sem atropelos. Não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso. Mesmo assim, todos recebem o kit do atleta ao cruzar a linha de chegada.



O Brasil é o primeiro país latino-americano a receber a Corrida Insana. E os planos são grandiosos para os próximos três anos. Para 2018, a meta é dobrar o número de etapas, chegando a 36 em diferentes regiões do país. “A cada 12 meses, ou seja, ano a ano, faremos a troca dos infláveis, o que vai garantir sempre uma experiência nova aos nossos corredores insanos. Para 2018, vamos levar o circuito para as regiões do Norte e Nordeste, que não foram contempladas nesse ano, devido ao curto espaço de tempo dessa primeira temporada”, completa Avelar, lembrando que sua empresa têm licença da Insana Inflatable 5k (nome em inglês) para a América do Sul.

O Circuito Brasil de Corrida Insana tem organização da Insane Inflatable 5K, sediada nos EUA. Estão apoiando o Circuito as lojas Decathlon, Unimed Goiânia, Unimed BH, Uniasselvi, Coleguium - Rede de Ensino e o Rally dos Sertões.



Conheça os obstáculos infláveis:

1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 - BIG BALLS: Bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

5 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

6 - PURE MISERY (no Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

7 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

8 - JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

9 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e

escorregar.

10 - FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.