Kombi é pega em São Paulo com R$ 26 mi em multa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma kombi com R$ 25,8 milhões em multas acumuladas foi apreendida durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (22), na zona leste de São Paulo. De acordo com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), a kombi é o segundo veículo apreendido neste ano com o maior montante de multas não pagas no Estado. O carro flagrado neste ano com o maior débito e que também foi tirado de circulação é um Fiat Ducato, com R$ 33,6 milhões em dívidas. A kombi foi apreendida na avenida Aricanduva. O veículo, segundo o Detran, é de 2008, tem registro de São Paulo e pertence a uma empresa, que não teve o nome divulgado pelo departamento de trânsito. Os R$ 25,8 milhões estão distribuídos em 2.278 infrações. Entre as penalidades, sobressaem as irregularidades cometidas por excesso de velocidade. O valor das infrações foi se multiplicando com o tempo porque a empresa não indicou o condutor que praticou as irregularidades. Nesse caso, o total de multas cresce pelo número de vezes que a mesma infração se repetiu nos 12 meses anteriores, segundo a legislação de trânsito. O veículo, que também não estava licenciado, foi removido para o pátio Auto Shopping São Paulo (zona leste) e poderá ir a leilão. Segundo o Detran, o valor arrecadado com a venda da kombi será descontado do total das multas acumuladas.