Curitibanos podem adotar árvores e plantá-las em vias públicas

(foto: SMCS)

Plantar árvores em via pública e ajudar a deixar Curitiba mais verde ficou mais fácil. Quem quiser colaborar com a arborização da cidade, pode solicitar uma muda da produção do Horto Municipal da Barreirinha por meio da Central 156, pelo programa Adote uma Árvore.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, Curitiba já é conhecida pela quantidade de árvores plantadas em vias públicas. “Mas quando é dada a possibilidade de a própria pessoa plantar, nasce um sentimento de responsabilidade e cuidado maior”, acredita. “E esse é um dos principais objetivos do programa”, completa o diretor.

Além disso, reforça Roloff, as árvores trazem uma série de benefícios para a cidade. “Estamos falando não apenas da purificação do ar e do controle da temperatura nas grandes cidades, mas também do bem-estar que elas causam nos moradores da cidade”, explica.

Como funciona

A entrega da muda pelo Adote uma Árvore só acontece após a análise de técnicos da Prefeitura, que sugerem as espécies mais adequadas para o local onde o solicitante pretende plantar. O engenheiro agrônomo responsável pelo Horto da Barreirinha, Roberto Salgueiro, explica que isso é necessário, principalmente, para evitar problemas futuros, como galhos que interferem na rede elétrica ou que se projetam para a rua.

“Há espécies mais adequadas de acordo com o local, tamanho a que podem chegar e outras características”, conta. Ele lembra que é preciso levar em consideração, além de situações como a existência de fiação da rede elétrica, de tubulação de gás que impeça a escavação, tipo de calçamento, largura do passeio, entre outras. “Em alguns casos, é preciso negar a doação em função do local pretendido”, avisa.

Após a vistoria e análise, o que pode acontecer no prazo de uma semana, o solicitante será informado e poderá retirar a muda, as instruções de plantio e o certificado do Adote uma Árvore diretamente no Horto da Barreirinha. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30, e das 13h às 16h. O programa Adote uma Árvore existe desde agosto.