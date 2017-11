Atlético treina sem Nikão, Paulo André, Jonathan e Deivid

Treino do Atlético (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense teve quatro ausências no treinamento dessa quarta-feira (dia 22), na preparação para enfrentar o Avaí, domingo (dia 26), em Florianópolis, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Nikão, o zagueiro Paulo André, o lateral-direito Jonathan e o volante Deivid não participaram do trabalho no CT do Caju e, com isso, entram na lista de dúvidas para a partida em Santa Catarina.

Segundo o clube, Nikão tem um problema no púbis.Paulo André está com dores no joelho. Jonathan sentiu a virilha no último jogo - vitória sobre o Vasco, no domingo. A situação de Deivid não foi divulgada pelo Atlético.

Para a lateral-direita, a principal é Zé Ivaldo. Apesar de ser zagueiro, ele vem sendo improvisado nessa posição quando Jonathan não atua.

Paulo André já não atuou contra o Vasco. Com isso, Wanderson pode ser mantido na zaga.

Nikão também foi desfalque contra o time carioca. Na última partida, o esquema tático 4-2-3-1 do técnico Fabiano Soares teve o setor ofensivo com Douglas Coutinho (esquerda), Lucas Fernandes (direita), Guilherme (meia centralizado) e Ederson (centroavante).

No segundo tempo, Gedoz entrou em campo e atuou pelo lado esquerdo. Ederson saiu e, com isso, Douglas Coutinho virou centroavante.

Em três dessas quatro posições do setor ofensivo, Fabiano Soares tem feito mudanças constantes a cada rodada. O único titular absoluto é o meia Guilherme.

A provável escalação para domingo é Weverton; Zé Ivaldo (Jonathan), Wanderson (Paulo André), Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González, Lucas Fernandes (Sidcley), Guilherme e Douglas Coutinho (Gedoz ou Nikão); Ribamar (Ederson ou Douglas Coutinho).