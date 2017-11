Mateus Leme passa a ter sentido único a partir da próxima terça-feira

Semáforos na Mateus Leme já estão voltados para um sentido da via (foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A Rua Mateus Leme passa a ter mão única, sentido bairros, a partir da próxima terça-feira (28). A mudança compõem um novo binário que a Prefeitura de Curitiba vai implantar. O projeto prevê que a Mateus Leme terá sentido único de trânsito na direção Centro-bairro desde a Rua Treze de Maio, no São Francisco, até a Rua Evaldo Wendler, no São Lourenço. Já a Nilo Peçanha comporá o binário em direção ao Centro a partir da Evaldo Wendler e se interligando à Trajano Reis, na área central.

A primeira etapa deste projeto foi requalificar o asfalto da Mateus leme, obre que durou aproximadamente três meses e foi concluída a pouco tempo. No começo do mês a nova sinalização na Mateus Leme começou a ser implantada, com semáforos direcionados para apenas um sentido da via.

Segundo dados da Setran, o volume médio de veículos por dia pela Mateus Leme é de 22 mil carros. Já na Nilo Peçanha circulam diariamente 12,7 mil veículos.

Últimas obras

A Secretaria de Obras Públicas retomou nesta semana as obras de aplicação da segunda camada de asfalto nos 400 metros da Rua Mateus Leme, entre as ruas Lívio Moreira e Evaldo Wendler. Último trecho que fará parte do binário Mateus Leme / Nilo Peçanha.

Além disso, estão em conclusão as últimas correções geométricas necessárias para implantação do binário. A orientação é que o motorista diminua a velocidade na região, pois pode encontrar alguma faixa bloqueada temporariamente para os serviços.

As obras de recape são feitas das 9h às 17h e serão concluídas nesta quinta-feira (23/1). Todo trabalho de orientação do trânsito é acompanhado pelos agentes de trânsito e fiscais do transporte coletivo. Com a conclusão da obra, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) irá finalizar a instalação dos semáforos e da sinalização horizontal e vertical.

Binário

Para as obras do novo binário, iniciadas em agosto, a Secretaria de Obras Públicas fresou o pavimento de 3,6 quilômetros da Rua Mateus Leme e de 1,2 quilômetro da Rua Treze de Maio. As características do binário foram definidas pelos técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

A engenheira Guacira Assunção Civolani, da Secretaria Municipal de Obras Públicas, explica que desde o início das obras foram feitas mais de 11 correções geométricas nas ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha para facilitar o trânsito do novo binário. “Estamos finalizando os últimos ajustes para a implantação do novo binário. É muito importante que todos os moradores e motoristas estejam bem atentos quanto à nova sinalização”, afirmou.

Correções geométricas

Além da aplicação da segunda capa asfáltica, as equipes da Secretaria de Obras e da Secretaria de Governo iniciaram as últimas correções geométricas necessárias para futura instalação do binário das ruas Mateus Leme/Nilo Peçanha. Para as obras em frente da Capela do Vaticano, no São Francisco, foi feito o bloqueio total da Rua Hugo Simas no trecho compreendido entre as Ruas Roberto Barrozo e Albino Silva. Toda a sinalização e orientação está sendo feita pelos agentes de Trânsito. O bloqueio deve durar até o fim desta semana.

Outra importante correção geométrica está sendo feita na Praça Padre João Sotto Maior, em frente ao Cemitério Municipal. Uma parte das calçadas da Rua Trajano Reis está sendo modificada para permitir o fluxo de ônibus do transporte coletivo.

Para a obra, será necessária a realocação de um poste que será feita pela Copel nesta semana. Todas as correções já iniciadas serão concluídas até a segunda-feira (27/11).