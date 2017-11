Cadeia em Benfica é 'cova de leões' para Garotinho, diz filha deputada

ITALO NOGUEIRA E LUIZA FRANCO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A deputada federal Clarissa Garotinho (PR) afirmou nesta quarta-feira (22) que teme pela segurança do pai, o ex-governador do Rio Anthony Garotinho, ao ser levado para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica (zona norte). A prisão abriga o também ex-governador Sérgio Cabral, os deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB e seus rivais políticos. Após prestar depoimento à Polícia Federal, Anthony Garotinho foi levado para um quartel do Corpo de Bombeiros do Humaitá (zona sul). A deputada afirmou que se tratou de uma determinação do delegado que o ouviu, em razão do temor da família em deixar o ex-governador ao lado de seus rivais. "Esse pessoal é bandido mesmo. Nosso receio é enviarem ele para essa cova dos leões", disse ela. A Polícia Federal não comentou porque levou Garotinho para a unidade dos bombeiros. Afirmou apenas que ele será levado esta tarde para Benfica. A unidade tem duas galerias para presos com ensino superior. Cabral e os três deputados estão na C. Garotinho deve ficar na A. Garotinho e Rosinha foram presos nesta quarta-feira (22) sob acusação de crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. A denúncia relata arrecadação de caixa 2 junto a oito empresas, entre elas a JBS. Clarissa Garotinho relatou que o pai lhe contou na sexta ter recebido informações de um agente penitenciário sobre uma possível ameaça de Picciani contra o pai. "Ele me disse: 'Um agente penitenciário me procurou e me relatou que quando os deputados foram para a cadeia, que eles ficaram reunidos na cadeia por cerca de duas horas. O mais exaltado era Picciani. O Cabral disse: 'Vocês sabem que quem começou tudo isso foi o Garotinho. Vocês vão continuar sem tomar nenhum tipo de providência?'. Nesse momento o Picciani, muito exaltado, falou: 'Agora é comigo. Vou resolver do meu jeito e sabe qual é'", declarou a deputada. "Quando levaram o Picciani de volta para a cadeia, liguei para o meu pai. Falei para ele: 'Pai, toma cuidado, estou com muito medo. Essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Essas denúncias partiram a maior parte de você. Toma cuidado'", afirmou ela.