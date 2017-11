Brock fecha com o Goiás e é a 2ª baixa do Paraná para 2018

Brock comemora a classificação contra o ASA, na Copa do Brasil: ele cobrou e acertou a última penalidade, que levou o time à quarta fase da Copa do Brasil (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná teve confirmada a segunda baixa de seu elenco para a temporada de 2018, que marcará o retorno do clube à Primeira Divisão. É que o zagueiro Eduardo Brock, capitão do time desde a primeira rodada da Série B, acertou contrato com o Goiás para o próximo ano.



Com contrato perto do fim, o jogador chegou a negociar sua renovação com o Paraná Clube e afirmou publicamente que tinha vontade de permanecer na Vila Capanema. A valorização do atleta por conta do acesso e das boas atuações em 2017 - foram 56 jogos ao longo do ano com a camisa paranista -, contudo, acabaram dificultando um acerto financeiro, abrindo espaços para outros clubes com mais "bala na agulha" passarem a frente nas negociações.



Além de Brock, outro que já confirmou que não fica para 2018 é o goleiro Marcos. Aos 41 anos, o experiente atleta anunciou sua aposentadoria como jogador de futebol profissional. A despedida será na partida contra o Boa-MG, sábado (dia 25), no Couto Pereira.