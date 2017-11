(foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

O caso envolvendo o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho pode estar próximo de um desfecho, oito anos e meio após o acidente ocorrido em 7 de maio de 2009 que terminou com dois jovens mortos. É que o juiz da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Daniel Surdi Avellar, marcou o julgamento para os dias 27 e 28 de fevereiro, com início às 13 horas do dia 27/02.



Elias Mattar Assad, que é advogado da família Yared e atua como assistente de acusação no caso do ex-deputado, divulgou na tarde de hoje um documento que comprova o agendamento do júri, um dos mais aguardados da história do Paraná. A defesa de Carli Filho, contudo, alega que ainda cabe recurso no caso.

Esta é a segunda vez que o juiz responsável pelo caso designa a sessão de julgamento do acusado. Antes, em outubro de 2015, ele já havia marcado o júri para os dias 21 e 22 de janeiro de 2016, mas dias antes do julgamento uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a sessão.

Apenas no final deste ano, mais precisamente em 08 de novembro, que o próprio STF revogou a medida liminar concedida por Lewandowski e liberou o agendamento do julgamento, com o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, inclusive assinalando que "inexiste óbice à continuidade da ação penal e, consequentemente, ao julgamento pelo Tribunal do Júri."

Caso



No dia 7 de maio de 2009, o então Deputado Estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho, envolveu-se em um acidente em que dois jovens morreram. O carro dirigido por Carli Filho atingiu o carro dos jovens. Na época, a perícia constatou que o veículo de Carli Filho estava a cerca de 167 km/h, em uma via com limite de 60 km/h. Além disso, ele também teria ingerido bebida alcóolica.