Linhas do Conhecimento terá roteiros ampliados em 2018

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

Cerca de 300 estudantes de 2º ano de dez unidades da Secretaria Municipal da Educação tiveram, nesta quarta-feira (22/11), um dia de aula de campo no Centro Cívico, região integrante do programa Linhas do Conhecimento que alia as atividades propostas ao currículo da educação básica.

Depois de conhecerem o Palácio Iguaçu, eles foram para a Prefeitura, onde participaram de jogos e brincadeiras em notebooks e visitaram o gabinete do prefeito Rafael Greca. “No ano que vem vocês vão conhecer o Instituto Neopitagórico e o Templo das Musas, onde poderão viajar pela Antiguidade Clássica sem sair de Curitiba”, disse Greca, que anunciou a ampliação dos roteiros do programa para 2018.

Idealizado por Greca, o programa apresenta às crianças pontos da cidade que muitas delas nunca estiveram. Este foi o último roteiro do ano na Prefeitura um dos 40 espaços nos quais as aulas de campo foram oferecidas em 2017, primeiro ano do programa. Cerca de 1.700 estudantes estiveram no Palácio 29 de Março. “Ninguém ama o que não conhece. Trabalhamos para que nossas crianças conheçam onde vivem e, assim, possam amar, respeitar e valorizar Curitiba”, disse o prefeito.

Visitantes empolgados

Participaram desta etapa do Linhas do Conhecimento as escolas municipais Cerro Azul, Padre Francisco Meszner, Issa Nacli, Expedicionário, Sady Sousa, Margarida Orso Dallagassa, Noely Simone Ávila, Miguel Krug, Nympha Maria da Rocha Peplow e Wenceslau Braz. Cada unidade pertence a uma regional administrativa da cidade e foi vencedora do concurso regional de adivinhas – gênero textual trabalhado com maior ênfase no 2º ano.

“Foi a primeira vez que a maioria das crianças da minha turma saiu para tão longe”, disse a professora Vânia Gusmão Dobranski, da Escola CEI Padre Francisco Meszner, no bairro Cidade Industrial.

Na prática, a familiarização com a Curitiba ainda desconhecida começou no trajeto. Auxiliados pela mediadora Kátia Custódio da Silva, as crianças passaram por bairros com “nomes estranhos” para a pequena Mel Louize de Oliveira Rabel. Ela se referia às Mercês, ao Campina do Siqueira e ao Bigorrilho, onde também se espantou com o perfil das ruas. “Lá tem prédios gi-gan-tes! Fiquei até com vontade de entrar”, exclamou.

Surpresas pelo caminho

Na volta do Palácio Iguaçu, mais surpresas: o pau-brasil – que inspirou a denominação do País – sob as bandeiras da Prefeitura. As crianças tocaram as folhas miúdas da árvore sem arrancar nenhuma. Ao lado, uma araucária muito alta. “Achei um pinhão e dei pro meu amigo guardar”, contou Pedro Ribeiro Neto. Na Secretaria Municipal da Comunicação Social, em grupos, as crianças conheceram o estúdio onde são gravadas as informações para a Rádio Prefeitura.

No gabinete do prefeito, Mateus Formiguieri, da Escola CEI do Expedicionário, levou para casa uma lembrança exclusiva: um exemplar autografado do Poema ao Rio Iguaçu, escrito por Greca, que também teve uma surpresa. Entre os visitantes do seu gabinete estava Rafaela Saldanha, da Escola Padre Francisco Meszner. A menina contou que a mãe dela, Camila Gonçalves Cruz Martins, era aluna da rede municipal de ensino há 20 anos e também conheceu o então prefeito Rafael Greca, em sua primeira gestão.

Outro olhar para Curitiba

A professora Adriana César Pinto, da Escola Miguel Krug, no Portão, destacou as contribuições das atividades externas para o desenvolvimento intelectual e afetivo dos estudantes com relação à cidade. “É a aprendizagem em contexto, uma forma de conhecimento que as crianças adquirem para se tornarem cidadãos críticos na busca de um mundo melhor”, define.

A educadora observa também que as aulas de campo dão às crianças oportunidades de explorarem os principais espaços da cidade, usando todos os sentidos. “Os pequenos olham para a cidade de outra forma. Prestam atenção aos sons, aos cheiros dos diferentes lugares e, encontrando o prefeito, compreendem à sua maneira que a autoridade é uma pessoa como nós. Isso é aprender sobre diversidade e igualdade”, completou.

Mais que aprender coisas novas, para Kerollyn Eduarda de Oliveira, da Escola Municipal Sady de Souza, no Sítio Cercado, o dia de aula fora da escola foi um presente de aniversário. A menina completa 7 anos nesta quarta-feira (22/11). “Meu presente foi conhecer o prefeito. Nunca imaginei que ele fosse preparar até um lanche pra receber a gente. Acho que ele é uma pessoa boa”, avaliou.