Armando Monteiro deve presidir comissão da MP trabalhista

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Armando Monteiro (PTB-PE) deve ser indicado pelo governo para presidir a comissão onde será discutida a medida provisória que modifica as novas leis trabalhistas. A relatoria do texto deve ficar com o deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que foi responsável pelo relatório da reforma trabalhista na Câmara. Inicialmente, por um acordo de rodízio que leva em conta as proporcionalidades das bancadas, a presidência deveria ficar com o PT do Senado e a relatoria com o PMDB da Câmara. Por um acordo, o governo decidiu mudar as distribuições. Com isso, evitará que petistas, contrários à reforma, conduzam os trabalhos da comissão. As modificações à CLT foram aprovadas pelo Congresso no primeiro semestre deste ano e entraram em vigor este mês. Por um acordo firmado com senadores, o governo enviou na semana passada uma MP para alterar alguns pontos aprovados na reforma. A medida altera itens como a regulamentação do trabalho intermitente e as restrições de insalubridade para grávidas e lactantes. Foram apresentadas mais de 200 emendas à MP, entre elas uma é de autoria de Monteiro, sobre a regulamentação do trabalho intermitente.