Motorista americano se lança em foguete para tentar provar que Terra é plana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O norte-americano Mike Hughes, 61, é um motorista que duvida da ciência e acredita que a Terra é plana, não esférica. Para provar sua teoria, ele construiu um foguete usando sucata e pretende se lançar ao espaço. O foguete caseiro custou US$ 20 mil (cerca de R$ mil) e foi pago com apoio do grupo Research Flat Earth ."Eu não acredito na ciência", afirmou Hughes em um vídeo para arrecadar fundos. "Eu sei sobre aerodinâmica e dinâmica dos fluidos, e sobre como as coisas se movem pelo ar, sobre certos tamanhos de bicos de foguetes e impulso. Mas isso não é ciência, são apenas fórmulas", disse. O motorista ainda afirmou que gosta de fazer coisas extraordinárias e que ninguém na história da humanidade projetou, construiu e se lançou em seu próprio foguete. "É muito assustador, mas nenhum de nós sairá deste mundo vivo." Esta é a segunda vez que Hughes construiu e lançou um foguete. Em 2014, ele viajou cerca de 419 metros antes de colapsar e precisou de três dias para se recuperar. Desta vez, Hughes pretende alcançar cerca de 1,6 km antes de abrir seu paraquedas. O lançamento está previsto para o sábado (25) e será transmitido por meio de seu canal no YouTube. Após a aventura, o motorista pretende concorrer como governador da Califórnia, nos Estados Unidos.