Vem aí o Virtus, o sedã do Polo

Motores e câmbios são os mesmos do Polo (foto: Divulgação)

A Volkswagen apresenta o Virtus, um carro global, inédito e que chega com novas interpretações em estilo, inovação, alta performance e segurança. O sedã mantém o estilo global da marca, mesclado com pitadas criativas de novidades como a linha lateral em forma de flecha, que estreou recentemente no novo Polo. Ele impressiona pelo porte, bem mais próximo do Jetta que do Voyage, pois sua distância entre eixos, 2,65m, é idêntica ao do sedã derivado do Golf, o que deu uma larga margem de espaço para os projetistas da VW do Brasil trabalharem, privilegiando os passageiros do banco de trás com muito espaço para as pernas e, apesar do teto inclinado para a traseira, à moda dos cupês. Outros detalhes da parte traseira são a saída do ar-condicionado e tomada USB, confortos que sempre agradam. O Virtus tem porta-malas saliente com grande capacidade, 521 litros. O estepe, fininho e montado em roda de ferro, fica sob o assoalho.

Os motores e câmbio são os mesmos do Polo, o propulsor TSI com turbo e injeção direta de combustível. Para o Virtus, a receita de topo deverá ser a mesma do Polo, com a combinação do 1,0 litro de 128 cv com câmbio automático de seis marchas, a fábrica promete uma aceleração de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos. Se seguir a tradição dos últimos lançamentos da VW, o Virtus também deve figurar entre os carros mais seguros do mercado. A marca parece se preocupar com isso apesar de alguns bestsellers nacionais serem irresponsavelmente perigosos. Segurança tem sempre um preço e isso pode prejudicar as vendas, especialmente porque muitos consumidores não levam em conta que, em geral, a diferença a maior custa menos que um funeral ou um período de hospitalização, para não falar dos traumas relacionados a acidentes graves.

No interior muita tecnologia pois no Virtus, a VW ataca com um belo painel virtual configurável ao gosto do motorista, batizado de Active Info Display e o sistema Discover Media, que permite o espelhamento de smartphones por meio das plataformas Mirrorlink, Apple CarPlay e Android Auto. Outra novidade é o “manual cognitivo” – que usa a tecnologia Watson desenvolvida pela IBM para passar informações sobre o veículo, incluindo todo o manual do carro. O aplicativo Meu Volkswagen poderá responder perguntas feitas em português ou espanhol e terá campos para digitação e microfone para que o usuário faça sua pergunta oralmente, como numa conversa informal. O sistema reconhece sotaques – o que é extremamente importante num país como o nosso, e é capaz de aprender quanto mais for usado.