Chevrolet Equinox ganha versão de entrada

A versão LT é R$ 15 mil mais barato que a Premier (foto: Divulgação)

O Chevrolet Equinox acaba de receber uma nova configuração de entrada a LT ao preço de R$ 134.900, é R$ 15 mil mais barato que a topo de linha Premier de R$ 149.900. A nova versão de entrada do SUV médio vem equipada com o mesmo motor 2.0 quatro cilindros turbo de 262 cv associado à transmissão automática de nove marchas do Equinox Premier. A diferença mecânica entre as versões fica por conta da tração: apenas dianteira no LT e integral no Premier. De série o Equinox LT vem equipado com seis airbags, alerta de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, rodas de liga leve de 18 polegadas, assistente de partida em rampa, câmera de ré, abertura das portas e alarme através de sensor de aproximação na chave, ar condicionado dual zone, start-stop e central multimídia MyLink com tela de 8 polegadas com GPS, Android Auto e Apple CarPlay, USB e Bluetooth. Em relação ao visual do Equinox Premier, a nova versão LT perde a segunda barra cromada na grade dianteira, as rodas de liga leve são de 18 polegadas (contra 19 polegadas do Premier), os faróis com iluminação de xenônio (full LED no Premier), não há teto solar e o interior tem revestimento de couro na cor preta (bicolor no modelo mais caro).