Salão de Curitiba

Uma boa oportunidade para quem ainda tem dúvida da marca de seu próximo carro zero é o Salão do Automóvel de Curitiba, que acontece entre os dias 23 e 27 de novembro, no Expo Renault Barigui. O “feirão” reúne em um só local várias concessionárias de marcas nacionais e importados. Também haverá a exposição de veículos “fora-de-série”, carros antigos, motocicletas e embarcações. Será cobrado ingresso na entrada.

Honda PCX 150

A Honda apresenta mais uma versão para a scooter PCX 150 2018. Trata-se da versão SPORT, em uma combinação de cores em cinza fosco e linhas que mesclam o vermelho e o branco pelas carenagens.. Com a nova combinação de cores, a versão Sport permanece com os atributos mecânicos e ciclísticos que colocaram a PCX na liderança do segmento. Entre eles está o exclusivo sistema ?Idling Stop System?, que interrompe o funcionamento do motor em paradas, como em um semáforo. Com cilindrada de 152,9 cm³, o motor de quatro tempos é do tipo OHC (Over Head Camshaft), arrefecido a líquido, com potência de 13,6 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,41 kgf.m a 5.250 rpm. Já o sistema de alimentação é por injeção eletrônica de combustível PGM-FI (Programmed Fuel Injection). Os freios contam com o sistema CBS (Combined Brake System), capaz de distribuir parte da força aplicada ao freio traseiro para o dianteiro. A PCX dispõe de um compartimento abaixo do assento com capacidade para acomodação de um capacete e outros pertences. Na carenagem frontal, há ainda um porta objetos para que itens menores, como carteira e celular, possam ser acondicionados, além de tomada 12V e tem preço público sugerido de R$ 11.000,00.