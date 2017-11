Cruzeiro encaminha compra de Hudson com contrato de três anos

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro encaminhou a permanência de Hudson em reunião na tarde desta quarta-feira (22) entre Itair Machado, vice de futebol da futura gestão, e Luciano Couto, representante do meio-campista. Na conversa do dirigente com o empresário do atleta, ficou estabelecido que ele assinará um contrato de três temporadas a partir de janeiro de 2018. Outras minutas do contrato, como duração e salários do atleta, também ficaram definidas na reunião. Os mineiros pretendem dividir a multa rescisória —avaliada em 1,5 milhão de euros (R$ 5,7 mi). Serão pagas quatro parcelas iguais ao São Paulo no acordo pelo jogador de 29 anos. "Sim, houve acerto com o empresário de Hudson. Agora falta acertar com o São Paulo", disse Itair Machado em mensagem telefônica à reportagem. Em uma conversa anterior entre o Itair Machado e Vinícius Pinotti, diretor de futebol do clube paulista, o Cruzeiro sinalizou a intenção de adquirir os direitos do atleta. A expectativa é que tudo seja definido até o fim de novembro. O jogador já tinha a intenção de seguir na Toca da Raposa II, de acordo com Itair Machado: "O jogador tem a intenção de permanecer no Cruzeiro. Por tudo que conversamos com o empresário do atleta, esta é a sua intenção", disse o vice de futebol do Cruzeiro à reportagem noite de terça-feira (21).