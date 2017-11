Corinthians descarta briga jurídica, mas avalia proposta por Zeca ao Santos

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atrás de um jogador capaz de ocupar a lateral esquerda na próxima temporada, já que a venda de Guilherme Arana é bastante provável, o Corinthians avalia que o santista Zeca é um dos favoritos no mercado de transferências. Uma decisão, porém, já foi tomada pelos dirigentes: os corintianos não irão à Justiça e entendem que uma oferta pode ser feita diretamente ao Santos. Nesta semana, Zeca sofreu a segunda derrota na Justiça e viu diminuírem as possibilidades de alcançar uma rescisão com o Santos. Por outro lado, ser reintegrado ao elenco para o próximo ano é uma alternativa pouco provável no cenário atual. De olho nessa situação, o Corinthians pensa em buscar o reforço para a Copa Libertadores. Sem recursos em caixa para comprar o lateral campeão olímpico, de 23 anos, a direção corintiana deve se decidir nos próximos dias sobre duas possibilidades: uma oferta por empréstimo ou uma troca em definitivo com jogadores que não são titulares no momento. As chances de Zeca se transferir para outra equipe brasileira no ano que vem, na avaliação de seu estafe, são muito grandes. Zeca, porém, é hoje um dos três nomes que o Corinthians tem em sua lista de reforços para a posição. Os outros nomes são guardados em sigilo pela direção do clube, que já descartou a hipótese de adquirir o são-paulino Reinaldo, cedido à Chapecoense. Ele deve ser aproveitado no Morumbi em 2018. Em contrapartida, o treinador Fábio Carille deve se decidir até a próxima semana sobre o planejamento para todas as posições do elenco. A direção espera pela comissão para definir as situações de Marciel e Moisés, hoje reservas de Guilherme Arana —o primeiro tem mais possibilidades de ficar no ano que vem. Também é cogitada a integração de Guilherme Romão, de 20 anos, que foi cedido ao Oeste para a Série B.