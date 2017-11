Manobra que deu a atletas só 5 votos na assembleia do COB é golpe, diz Raí

PAULO ROBERTO CONDE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor-presidente da ONG Atletas pelo Brasil, o ex-jogador Raí, 52, classificou como "absurda", "arbitrária" e "golpe" a impugnação voto do representante da CBRu (Confederação Brasileira de Rugby), o que impactou a decisão quanto ao número de atletas na assembleia geral do COB (Comitê Olímpico do Brasil). Ele disse que irá "até as últimas consequências" e pode acionar a Justiça para rever a decisão. "Foi um absurdo. Não o resultado em si. Mas a maneira arbitrária e de má-fé que fizeram para cancelar o voto. Só mostra o grau de arbitrariedade que existe dentro do COB", afirmou. A Atletas pelo Brasil participou do processo de reforma do estatuto e fez visitas à sede do comitê. Ela reivindicava que os atletas tivesse ao menos 1/3 da presença das confederações na assembleia, ou seja, cerca de 12 membros. "O que aconteceu foi uma traição, um golpe pelas costas. Incluindo o presidente Paulo Wanderley, que se absteve ao não se posicionar. Foi uma covardia", complementou. Segundo Raí, sua organização já está fazendo um estudo jurídico para tomar medidas cabíveis. "Estamos dispostos a ir até as últimas consequências." Outra ONG que participou do debate, a Sou do Esporte também repudiou o cancelamento do voto de Eduardo Mufarej, cartola da confederação de rúgbi. "Infelizmente, 15 entidades que votaram contra o aumento da participação dos atletas, ancorados a justificativas de que a participação de '1 para 5 representa um aumento de 500%', e mais falácias narrativas agregadas, além de nem sequer contemplarem árbitros e técnicos na discussão, persistem em estabelecer a mordaça como ferramenta para prevalecer suas ideias", disse, em comunicado.