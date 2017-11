Palmeiras desiste de Abel e fecha com Roger Machado

DANILO LAVIERI E JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras tem um novo técnico para 2018: Roger Machado. Nesta quarta-feira (22), o treinador aceitou uma proposta de um ano para dirigir o clube alviverde na próxima temporada. Ele substituirá o interino Alberto Valentim, que foi convidado para retornar ao cargo de auxiliar após o fim do Campeonato Brasileiro. Os palmeirense agiram rápido.

Abel Braga surgia como o favorito até a manhã desta quarta, mas o treinador do Fluminense se mostrou dividido entre a chance de dirigir o campeão brasileiro de 2016 e o Internacional, time pelo qual conquistou o título mundial em 2006. A indefinição fez a diretoria procurar outra alternativa. Roger surgia como "segundo favorito", atrás de Abel, pelo perfil moderno e estudioso. Na tarde desta quarta, o Palmeiras optou por conversar com o ex-treinador de Atlético-MG e Grêmio, chegando ao acordo de uma temporada a partir do ano que vem.