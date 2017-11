Black Friday vai movimentar R$ 130 milhões no Paraná

Black Friday movimenta o comércio eletrônico e físico nesta semana (foto: Franklin de Freitas)

A Black Friday se tornou a maior data de vendas para o comércio eletrônico nacional. Este ano, o evento acontece a partir da zero hora de amanhã. Para o Paraná, a previsão é que o volume total de compras ultrapasse R$ 130 milhões. A estimativa foi gerada a partir do histórico das edições anteriores e com base no tráfego do portal BlackFriday.com.br, idealizador da ação no Brasil.

Em 2016, o Estado representou 5,8% do total de acessos durante a Black Friday. Segundo o BlackFriday.com.br, a edição deste ano baterá o recorde de arrecadação, alcançando nacionalmente a marca de R$ 2,2 bilhões em faturamento. O número representa um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.

“Em outubro, mês que antecede a Black Friday brasileira, o site já registrou um aumento de 37% no número de acessos, comparando ao mesmo período em 2016. Isso reforça a retomada econômica que o país vem vivendo e a expectativa que os consumidores alimentam pela chegada da data”, afirma Ricardo Bove.

Este ano, quem se cadastrar no site www.blackfriday.com.br poderá receber ofertas e novidades da edição.

Outros

Além do comércio online, a promoção do Black Friday foi encampada pelas lojas físicas. Algumas fazem promoção durante o mês todo e outras estendem a duração para todo o final de semana. Há ainda aquelas que vão abrir as promoções ainda na noite de hoje, como o Extra, que já terá preços promocionais a partir das 22 horas.

Em Curitiba, os shoppings também aderem ao dia de promoção, que segue pelo sábado e domingo. Pensando nisso, o 99POP, aplicativo de mobilidade urbana, resolveu entrar na “onda” e dará corridas (de até R$ 15) gratuitas de ida e volta que tenham como partida e chegada os shoppings Mueller e Crystal, endereços que terão várias ações especiais de Black Friday. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença.