Tentativas de fraude devem aumentar 30% durante as festas

Varejistas e consumidores já estão prontos para as festas de fim de ano. No entanto, de acordo com dados da ACI Worldwide, eles também precisam se preparar para um aumento esperado de 30% nas tentativas de fraude durante esse período, em comparação ao ano passado. Os dados são baseados nas centenas de milhares de transações de grandes varejistas que são analisadas constantemente pela plataforma da ACI e oferecem bons insights para que comerciantes e os consumidores saibam como se proteger contra a atividade fraudulenta nesta temporada de férias.

Roubo de dados de identidade, de cartões de crédito, vendas fraudulentas ataques de phishing, estão entre as principais modalidades de crime.