Rua Mateus Leme vira mão única a partir da próxima terça-feira

A Rua Mateus Leme passa a ter mão única, sentido bairros, a partir da próxima terça-feira. A informação foi confirmada pela Secretarai Municipal de Trânsito. A mudança compõem um novo binário que a Prefeitura de Curitiba vai implantar. O projeto prevê que a Mateus Leme terá sentido único de trânsito na direção Centro-bairro desde a Rua Treze de Maio, no São Francisco, até a Rua Evaldo Wendler, no São Lourenço. Já a Nilo Peçanha comporá o binário em direção ao Centro a partir da Evaldo Wendler e se interligando à Trajano Reis, na área central.

Hoje, partir das 9 horas, haverá bloqueio parcial no cruzamento da Rua Nilo Peçanha com Evaldo Wendler, para a última etapa das obras de recape na via antes que ela se torne mão única.