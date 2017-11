(foto: Arquivo/Bem Paraná)

Dois vereadores da Câmara Municipal de Curitiba que integravam um grupo de 16 parlamentares e ex-parlamentares da Casa que reivindicaram o pagamento de décimo-terceiro salário retroativo a 2013 desistiram do pedido: o líder do prefeito, Pier Petruzziello (PTB) e Cristiano Santos (PV). O requerimento tem como base decisão recente do Supremo Tribunal Federal que liberou o pagamento do benefício a vereadores e prefeitos. O grupo argumenta que uma lei de 2012, aprovada pela Câmara, e suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), já prevê o pagamento do salário extra.

Recuo

Petruzziello não quis explicar porque desistiu do benefício. Santos afirmou ao jornal Gazeta do Povo que voltou atrás após conversar com a família e concluir que “não é o momento” para isso.

Foro privilegiado

Às vésperas do julgamento sobre a restrição do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para hoje a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou ontem a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o foro privilegiado para políticos em casos de crimes comuns. O mérito da proposta – de autoria do senador Alvaro Dias (Podemos) e aprovada em junho pelo Senado - será discutido agora por uma comissão especial, que precisa ser criada pela presidência da Casa.

Restrições

A proposta que restringe o foro especial valerá para crimes comuns cometidos por deputados, senadores, ministros de Estado, governadores, prefeitos, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes das Forças Armadas, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, procurador-geral da República e membros dos conselhos de Justiça e do Ministério Público. O foro permanecerá para presidente e vice-presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal e os presidentes da Câmara e do Senado.

Universidades

O deputado estadual Ratinho Junior (PSD) se reuniu na terça-feira, em Brasília, com a bancada paranaense na Câmara dos Deputados e defendeu a compensação com verbas federais dos investimentos do Paraná na manutenção das universidades públicas estaduais e do ensino superior público. “Toda a estrutura do ensino público estadual é 100% bancada com recursos do Estado e demandaram investimentos de R$ 2,2 bilhões somente no ano passado, isso sem qualquer contrapartida por parte do governo federal”, disse ele.

Mata Atlântica

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região rejeitou recurso do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e manteve a proibição de construção do “Corredor Rodoviário do Porto de Antonina”, trecho de rodovia que ligaria a BR-277 às cidades de Morretes e Antonina, no Litoral paranaense. Segundo alega o Ministério Público, a construção causaria danos ambientais irreversíveis em região de Mata Atlântica. A obra já havia sido proibida em decisão de 2010, referente a projeto elaborado no ano 2000. Um novo projeto foi apresentado em 2016, para implantação de trecho praticamente idêntico, segundo o MP.

Foz

O Ministério Público apresentou na segunda-feira, denúncia contra ex-prefeito de Foz do Iguaçu, Reni Pereira (PSB) por uso indevido de verbas públicas. Segundo o MP, ele teria empregado verbas públicas decorrentes da arrecadação da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip), no valor de R$ 7,6 milhões para cobrir despesas da área da saúde, o que é proibido por lei.