São José dos Pinhais promove o Dia do Rio e Cidades Digitais

Parque São José recebe ação de limpeza no sábado: pelo Dia do Rio (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

São José dos Pinhais tem dois importantes eventos de hoje até o fim de semana. Hoje, começa no Aeroporto Afonso Pena o encontro estadual das Cidades Digitais. No sábado, a Prefeitura realiza uma ação de conscientização ambiental no Parque São José pelo Dia do Rio.

O 5º Congresso Paranaense de Cidades Digitais, hoje e amanhã, é o principal encontro sobre o tema voltado para pequenos e médios municípios, que será realizado no Aeroporto Internacional Afonso Pena.

O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais, irá reunir prefeitos, gestores e vereadores de mais de 100 municípios, para tratar de políticas públicas, soluções de mercado e modelos em andamento nas localidades.

No parque

No sábado, a Prefeitura de São José dos Pinhais vai realizar uma ação de conscientização ambiental e de adoção de animais no bairro Cidade Jardim. Tal ação, chamada de Dia do Rio, é um mutirão de limpeza e educação ambiental destinado à população que terá início às 8 horas no Parque São José.

Quem tem interesse em adotar um bichinho de estimação poderá dar uma conferida na feira de adoção de animais que será realizada entre as 9h30 e 13 horas, também no parque. Além de atualizar ou realizar o cadastro de animais para castração, já que este serviço também estará disponível à população.