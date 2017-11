Pinhais promove ações no domingo

No próximo domingo, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, promove ações em menção ao Mês da Cultura Afro. O evento será realizado, das 13 às 17 horas, na Praça da Boa Esperança, localizada no bairro Pineville.

Segundo o diretor do Departamento de Cultura, Marcos Oliver, eventos relacionados ao tema são primordiais. “Fomentar ações em celebração ao dia da Consciência Negra é fundamental, pois elas dão voz às manifestações afros e apoiam a luta contra a discriminação racial. Devemos refletir com seriedade sobre a posição e o papel dos negros na sociedade brasileira, no passado, no presente e no futuro”, ressalta.

No local, também será realizado mais um Bosque Literário. Nesta edição a iniciativa também contará com troca e empréstimo de livros e desenhos para colorir.