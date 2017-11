General pega prisão perpétua por genocídio na Bósnia

Um tribunal da Organização das Nações Unidas sentenciou ontem o general servo-bósnio Ratko Mladic à prisão perpétua por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante a Guerra da Bósnia, nos anos 1990. O Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia concluiu que Mladic era culpado em 10 dos 11 quesitos de que era acusado, inclusive por genocídio diante de seu papel "instrumental" no massacre de Srebrenica, no qual cerca de 8 mil homens e garotos muçulmanos foram mortos, em 1995. O processo levou no total mais de duas décadas, durante as quais se encontraram provas e Mladic foi julgado. Ele foi preso em 2011, após ficar 14 anos foragido. O julgamento levou no total quatro anos e incluiu quase 600 testemunhas dos acontecimentos na Bósnia. Mladic sentou no tribunal para ouvir o veredicto, mas foi retirado do local uma hora e meia depois, quando começou a gritar. O incidente ocorreu após o juiz negar o pedido do advogado para que o veredicto fosse adiado, por causa da pressão alta do réu. Durante vários dias em meados de julho de 1995, as tropas de Mladic executaram homens e meninos em Srebrenica e no seu entorno.

REINO UNIDO

Habitação

O secretário do Tesouro do Reino Unido, Philip Hammond, anunciou ontem o investimento de 44 bilhões de libras em habitação ao longo de 5 anos. Segundo Hammond, a alocação de recursos para o setor se deve ao alto preço das moradias, que impede que a população mais jovem consiga sair do aluguel. A intenção é construir 300 mil moradias por ano até meados de 2020. Hammond anunciou ainda que irá destinar mais de 500 milhões de libras ao investimento em novas tecnologias, categoria na qual se enquadrariam inteligência artificial, 5G e banda larga por fibra ótica.

ZIMBÁBUE

Posse

Emmerson Mnangagwa tomará posse como presidente do Zimbábue amanhã, informou a emissora estatal do país, um dia após a renúncia de Robert Mugabe, que estava no poder desde 1980. O partido governista ZANU-PF escolheu Mnangagwa, que é conhecido pelo apelido de Crocodilo, como sucessor de Mugabe, informou a ZBC, única emissora de televisão do país. Foi a mesma rede de TV, cerca de uma semana atrás, que informou que os militares haviam tomado o controle do governo e que a família de Mugabe estava em prisão domiciliar.

JAPÃO

Queda

Um avião da Marinha com 11 pessoas a bordo caiu ontem no Oceano Pacífico, perto do Japão Oito pessoas já foram resgatadas, em boas condições, mas três estão desaparecidas, segundo a Marinha. A Marinha informou em uma mensagem no Twitter que os oito resgatados foram levados para o navio USS Ronald Reagan. A queda do avião ocorreu 150 quilômetros a noroeste de Okinotorishima, um atol japonês. Os EUA informaram que a aeronave operava no Mar das Filipinas, a leste das Filipinas, quando ocorreu a queda, às 14h45 (hora do Japão).

VIOLAÇÃO

Desertor

A Coreia do Norte violou o armistício que encerrou a Guerra da Coreia na década de 1950 quando guardas de fronteira, numa perseguição a um soldado que desertou para a Coreia do Sul na semana passada, ultrapassaram a linha que divide as duas Coreias e efetuaram disparos, revelou uma investigação liderada pelos EUA.A conclusão, junto com um vídeo do incidente, foi divulgada nesta quarta-feira em Seul pelo Comando da Organização das Nações Unidas (ONU), entidade que assinou o armistício que deu fim às hostilidades da Guerra da Coreia em 1953.