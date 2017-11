Campina Grande do Sul agora conta com posto do Detran-PR

Campina Grande do Sul inaugurou, na segunda-feira, o Posto de Atendimento Avançado do Detran-PR. Localizada no Jardim Senhora das Graças, a unidade oferecerá uma série de serviços veiculares para campinenses e moradores de cidades vizinhas. "Temos o compromisso de trazer serviços importantes esses mais próximos da população. O atendimento do Detran dentro do município será mais ágil e cômodo para a população, que até agora precisava se deslocar a outras cidades para ser atendida. Além disso, incentivamos um maior movimento de pessoas dentro da cidade, fomentando a economia do município como um todo,” destacou o prefeito, Bihl Zanetti.

O secretário de Ordem Pública e Segurança, Jefferson Cordeiro, explicou que os serviços disponibilizados no município são os mesmos oferecidos no Detran. "Entre eles, vistorias de veículos, decalques, registros, alteração de dados, consulta de débitos, emissão de extratos, multas, transferências, regularização de documentação e outros serviços veiculares, exceto aqueles relacionados à Carteira Nacional de Habilitação", informou.

O diretor do Detran-PR, Marcos Tradde, também participou da solenidade de inauguração e ressaltou: "Estamos descentralizando nossos serviços para melhorar o atendimento e diminuir filas". A cerimônia também contou com a presença do chefe do posto do Detran do município, Hildney Ribeiro de Camargo, o vice-prefeito, Nilson de Jesus Pires Falavinha, além de secretários municipais e vereadores.

O expediente do Posto de Atendimento Avançado do Detran-PR de Campina Grande do Sul é de segunda-feira à sexta-feira, das 8 às 14 horas. O endereço é av. Annibale Ferrarini, 247.