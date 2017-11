Casal Garotinho é preso por corrupção

Os ex-governadores do Rio Anthony Garotinho (PR) e Rosinha Garotinho (PR) e mais sete pessoas foram presos na manhã de ontem apontados pelo Ministério Público Eleitoral como suspeitos de crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais.

A Polícia Federal também cumpriu dez mandados de busca e apreensão, que incluiam operações nas casas dos acusados. Os mandados foram expedidos pela Justiça Eleitoral do município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, reduto eleitoral do casal Garotinho. Participam da operação 50 policiais federais nos municípios do Rio, Campos e São Paulo.

A PF informou que durante as investigações foram identificados elementos que apontam "que uma grande empresa do ramo de processamento de carnes teria firmado um contrato fraudulento com uma empresa.