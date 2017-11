PSG faz 7 a 1 e Neymar vira vice-artilheiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain segue 100% na Liga dos Campeões e e goleando seus adversários. Nesta quarta-feira (22), o Celtic foi a vítima. Em Paris, a equipe francesa venceu de virada por 7 a 1, mas apesar de estar classificada para as oitavas de final ainda não assegurou a primeira colocação do Grupo A. Isso porque na Bélgica o Bayern de Munique superou o Anderlecht por 2 a 1.

Com estes resultados, o PSG soma 15 pontos contra 12 dos alemães, rivais na última rodada, fora de casa. Como venceu no primeiro turno por 3 a 0, o PSG pode perder por dois gols de diferença ou três, desde que marque ao menos um, para assegurar a liderança. Os destaques na vitória sobre o Celtic foram Neymar e Cavani. Os atacantes anotaram dois gols cada um e assumiram a vice-liderança da artilharia da competição. Eles estão empatados ainda com Ben Yedder, do Sevilla, e Harry Kane, do Tottenham.

O líder é Cristiano Ronaldo, com oito. Os outros gols da vitória da equipe francesa foram feitos por Mbappé, Verratti e Daniel Alves. Moussa Demebelé havia aberto o placar para o Celtic a um minuto de jogo. O time francês tem o melhor ataque da competição, com 24 gols marcados, e a melhor defesa, com apenas um sofrido. Além do PSG o único outro time que tem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões é o Manchester City. O Manchester United perdeu seus três primeiros pontos ao ser derrotado pelo Basel por 1 a 0 na Suíça.

BARCELONA GARANTE A CLASSIFICAÇÃO — Em Turim, uma cena rara foi vista no jogo entre Juventus e Barcelona. Pela primeira vez em quatro anos Messi começou uma partida do torneio no banco de reservas por opção do técnico Ernesto Valverde.

O argentino sé entrou em campo aos seis minutos da segunda etapa. Em um jogo sem tantas chances claras de gol, o 0 a 0 garantiu a classificação do Barcelona.

O time espanhol tem 11 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Sporting, o terceiro, que tem sete. A Juventus permanece em segundo, com oito. Com apenas uma rodada restando, nos dias 5 e 6 de dezembro, já são oito os times garantidos nas oitavas de final. Restam oio vagas.

Das quatro equipes inglesas, três já avançaram: Chelsea, Manchester City e Tottenham. Da Espanha, os representantes são Barcelona e Real Madrid. A Alemanha conta com o Bayern de Munique e a Turquia com o Besiktas. O PSG será o único francês nas oitavas, uma vez que o Monaco já está eliminado.

Quem ganhou sobrevida foi o Atlético de Madri, vice-campeão em 2014 e 2016. Em casa, fez 2 a 0 sobre a Roma e evitou a eliminação. Está em terceiro, com seis pontos, dois a menos do que os romanos

RESULTADOS DA RODADA

GRUPO A

CSKA Moscou 2 x 0 Benfica

Basel (Suíça) 1 x 0 Manchester United*

GRUPO B

PSG* 7 x 1 Celtic

Anderlecht 1 x 2 Bayern de Munique*

GRUPO C

Qarabag (Azerbaijão) 0 x 2 Chelsea*

Atlético de Madri 1 x 0 Roma

GRUPO D

Juventus 0 x 0 Barcelona

Sporting 3 x 0 Olympiacos (Grécia)

GRUPO E

Liverpool 3 x 3 Sevilla

Spartak Moscou 1 x 1 Maribor (Eslovênia)

GRUPO F

Napoli 3 x 0 Shakthar Donetsk (Ucrânia)

Manchester City* 1 x 0 Feyenoord (Holanda)

GRUPO G

Besiktas (Turquia)* 1 x 1 Porto

Monaco 1 x 4 Red Bul l Leipzig

GRUPO H

Borussia Dortmund 1 x 2 Tottenham*

Apoel (Chipre) 0 x 6 Real Madrid*

(*) Times já classificados para as oitavas de final