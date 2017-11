Susana Vieira diz ser a favor de casais em quartos separados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Susana Vieira, 75, afirmou nesta quarta-feira (22) que é a favor de casais em quartos separados e que consegue ser feliz sozinha. "Prefiro levantar sozinha sempre, então sou a favor de quarto separado, porque gosto de dormir. Você não foi criada junto com o homem", disse a atriz, em entrevista a Adriane Galisteu para o programa "Papo de Almoço", da rádio Globo. No bate-papo, Susana aconselhou a todos os casais a descobrirem o "segredo" de assistir televisão sozinhos, ter um quarto ou um banheiro separado. Na última segunda (20), a atriz publicou uma foto com seu novo corte de cabelo mais moderno: loiro e mais curtos. "Novo personagem: Susana Vieira de férias! Cortei e fiquei muito mas muito loira." Afastada da televisão desde o término da série "Os Dias eram Assim" (Globo), Susana afirmou que consegue ser feliz sozinha. "Sou uma das poucas mulheres que conseguiu ser feliz independente de ter homem, de ter namorado. Consegui isso desde que era mocinha. Acredito que o fato de eu estar sempre trabalhando e fazendo sucesso tenha ajudado, porque o seu lado afetivo é estimulado o tempo todo, você é paparicado o tempo todo." Susana diz acreditar que geralmente uma relação é metade feliz e metade infeliz. "Só que a metade feliz são os cinco primeiros anos, os outros cinco são infelizes e a gente leva mais dez até entender isso." A atriz terá uma biografia lançada no ano que vem. O programa de Adriane Galisteu vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 11h, na rádio Globo. Além da atriz, a apresentadora também teve a participação da cantora Valesca Popozuda.