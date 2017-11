Novidades no Quality

Às vésperas de comemorar 14 anos de atuação na capital paranaense, em 2018, o Quality Hotel Curitiba, administrado pela rede Atlantica Hotels (www.atlanticahotels.com.br), tem novidades.

O objetivo é manter o impecável padrão de atendimento internacional, segurança e conforto ao público de dentro e de fora da cidade.

Preparado para receber hóspedes de negócios e lazer, o Quality Hotel Curitiba acaba de renovar as camas dos apartamentos para proporcionar maior aconchego.

Os aparelhos televisores foram substituídos por modernos modelos LED Smart – com tamanhos que variam de acordo com a categoria. E ainda no primeiro trimestre de 2018 o fitness center passará por melhorias.

“O conforto dos nossos hóspedes é quesito primordial de qualidade, independente do período de permanência conosco. Com estas adequações, mantemos os esforços sempre em busca do melhor atendimento, seguindo as tendências mundiais da hotelaria”, afirma o gerente-geral do Quality, George Buiati.

O estabelecimento prepara investimento ainda para a área fitness e ampliação do setor de eventos, com mais uma sala executiva, esta para acomodar até 13 pessoas.

Inaugurado em novembro de 2004, o Quality Hotel Curitiba foi premiado dez vezes pela excelência dos serviços prestados. Em 2015, foi eleito como o melhor da marca do mundo – entre 1.600 concorrentes de todo planeta – e, em 2016, foi consagrado como um dos melhores do Brasil, na convenção da rede Atlantica Hotels.

Bem localizado, no bairro nobre do Batel, o Quality possui acomodações confortáveis e recém-reformadas, além de academia, piscina ao ar livre e sauna.

Para os amantes da boa gastronomia, o restaurante Ticiano, aberto ao público, serve diariamente café da manhã, almoço e jantar. Informações e reservas: (41) 2103-4000.