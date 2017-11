São José dos Pinhais e Curitiba promovem ações do Dia do Rio

Em Curitiba, exposição na Generoso Marques mostra maquetes de rios (foto: Franklin de Freitas)

São José dos Pinhais e Curitiba fazem nesta semana ações pelo Dia do Rio, comemorado nesta sexta-feira (24). Em Curitiba, Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente começou na quarta-feira (22) um mutirão para lembrar da importância de se preservar e manter limpos os rios que cruzam a cidade. A ação acontece no Centro da cidade até sexta, data em que se comemora o Dia do Rio, instituído pela Organização das Nações Unidas no início da década de 1990 e incluído no calendário oficial do município em 1997.

Uma tenda montada Rua Monsenhor Celso com a Praça Generoso Marques reúne informações e atividades interativas com foco na conservação dos rios e nascentes. Entre as atrações estarão maquetes mostrando os rios de Curitiba e curiosidades.

No sábado (25), a Prefeitura de São José dos Pinhais realiza uma ação de conscientização ambiental e de adoção de animais no bairro Cidade Jardim. Tal ação, chamada de Dia do Rio, é um mutirão de limpeza e educação ambiental destinado à população que terá início às 8 horas no Parque São José. No dia, serão realizadas roçada, recolhimento de desova e entulhos e limpeza nas margens do Rio Iguaçu.

Quem tem interesse em adotar um bichinho de estimação poderá dar uma conferida na feira de adoção de animais que será realizada entre as 9h30 e 13 horas, também no parque. Além de atualizar ou realizar o cadastro de animais para castração, já que este serviço também estará disponível à população.