SeaWorld, o parque mais radical de Orlando

(foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães) (foto: Bárbara Magalhães)

Até pouco tempo atrás o SeaWorld era considerado um parque temático exclusivamente sobre vida marinha. A cada ano que passa essa característica vem mudando. Hoje, além da grande área com dezenas de atrações que incluem focas, peixes, baleias, tubarões, arraias, golfinhos e pinguins o parque oferece as melhores e mais radicais montanhas-russas de Orlando.

Para quem procura adrenalina, o Sea World é o local perfeito com suas fabulosas montanhas-russas. A mais antiga, mas nem por isso menos radical, é a Kraken. Que recentemente recebeu um upgrade de realidade virtual. Agora os visitantes têm a oportunidade de andar na montanha-russa usando um fone/óculos de realidade virtual, que durante o trajeto dos trilhos leva o aventureiro numa viagem ao mundo escuro e perigoso de uma das criaturas místicas mais mortíferas do oceano. O único problema é que a fila ficou grande e para conseguir um lugar é preciso se agendar muito cedo.

As outras atrações imperdíveis são: a Manta: uma montanha-russa com o formato de uma arraia gigante, onde o visitante faz o percurso praticamente deitado de barriga para baixo, com a sensação de o corpo estar pendurado no ar – e a Mako, - nome em homenagem a uma espécie de tubarão veloz – que consegue alcançar a velocidade de 117km/h e mais de 60 metros de altura ao percorrer quase 1,5 quilômetros em 3 minutos.

Longe do Oceano Atlântico, Orlando nunca foi tão próximo à vida marinha quanto no SeaWorld. Durante a visita, além dos inúmeros aquários com uma diversa fauna marinha – destaque para nova área dedicada aos pingüins (que é espetacular) - e grandes tanques onde as crianças podem alimentar os golfinhos e até mesmo tocar nas arraias, o turista pode assistir a ótimos espetáculos – onde treinadores interagem com os animais. Entre as atrações não deixe de assistir: a produção sensacional Dolphin Days (que substituiu o Blue Horizons) com golfinhos, baleias, pássaros exóticos, mergulhadores e acrobatas. O show Sea Lion High, no teatro Clyde and Seamore’s, - uma comédia que reúne atores, leões marinhos, lontra e até uma morsa gigantesca. E a grande atração do parque: o show One Ocean com a baleia orca Shamu. As apresentações acontecem várias vezes ao dia, com horários compatíveis que permitem ao visitante estar presente em todas as atrações, sem perder nada.

Os ingressos do SeaWorld podem ser comprados pela internet: https://seaworld.com/orlando/tickets/single-park-tickets/ com desconto de 20 dólares por tíquete. O preço final sai por U$80.

* O jornalista visitou o parque a convite de SeaWorld Parks & Entertainment.