Será que você não sofre de nomofonbia?

Apesar de pouca gente conhecer por este nome, a nomofobia é cada vez mais comum. O termo se refere às pessoas que tem pavor em ficar longe do aparelho celular. Um estudo realizado pela Universidade de Maryland, nos EUA, mostrou que a dependência pode ser comparada à das drogas. Ainda de acordo com a pesquisa, que avaliou cerca de mil jovens com idades entre 17 e 23 anos, 79% dos avaliados apresentaram sinais que vão desde desconforto até confusão e isolamento quando restritos ao uso da tecnologia.

No Brasil, já existe o Instituto Delete, o primeiro do Brasil especializado em detox digital e que presta atendimento gratuito. nstalado no Instituto de Psiquiatria (Ipub) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Delete foi criado em 2013 pela psicóloga Anna Lucia King e desde então avaliou 800 pessoas com algum tipo de dependência tecnológica.

O nome deste transtorno vem da abreviação da expressão em inglês “no-mobile-phone phobia” (medo de ficar sem celular), mas está associado também ao temor de não usar notebooks ou outros aparelhos portáteis de comunicação.

Aplicativo faz simulação de tatuagem antes de fazê-la

Que arte ficaria legal? Vai combinar? Que tamanho? Qual a melhor área do corpo? Essas e outras dúvidas surgem na hora d fazer uma tatuagem. O Ink Hunter ajuda a simular desenho da tatuagem e antever como será o resultado final. O aplicativo está disponível para iOS (https://itunes.apple.com/br/app/inkhunter-trytattoo-designs-in-augmented-reality/id991558368?mt=8).

BIZARRO

Google contra sites abusivos

Você já deve ter passado por isso: ao acessar um site e clicar em um link, um sem número de abas e janelas são abertas. O Google anunciou que seu navegador, o Chrome, vai impedir que sites abusivos continuem direcionando usuários a destinos não solicitados. As novidades começam a funcionar no começo de 2018. A principal delas é o bloqueador de pop-ups do Chrome passar a identificar sites que costumam mandam os usuários a páginas indesejadas para impedir que abram novas janelas ou abas.

Unha selfie – A nova moda entre as japonesas e que já ganha adeptas em outros países é a unha selfie. A unha é feita com impressão do rosto do cliente. O cabelo é colocado também. É muito ego, não é? Veja mais no http://www.toxel.com/inspiration/2017/11/01/selfie-fingernails/