Tribunal do Júri marca julgamento de Carli Filho para o final de fevereiro

O julgamento pelo Júri Popular do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho foi marcado nesta quarta-feira (22). Ele deve acontecer nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018. A data foi marcada pelo juiz da Segunda Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Daniel Surdi Avellar, e terá início às 13 horas do dia 27 de fevereiro.

Esta é a terceira vez que o juiz responsável pelo caso designa a sessão de julgamento do acusado. Na última, em outubro de 2015, ele havia marcado o júri para os dias 21 e 22 de janeiro de 2016, mas dias antes do julgamento uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a sessão.

A última liminar da defesa foi derrubada no dia 8 de novembro deste ano pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Agora, serão intimados e sorteados os jurados que participarão do julgamento, o que ocorre cerca de 10 dias úteis antes do julgamento. Já no dia do julgamento, há a necessidade da presença de pelo menos 15 jurados para que o julgamento tenha andamento.