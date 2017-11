Dezembro dá início à Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que esse ano vem com o tema “Se exponha mas não se queime”. Sendo o tipo de câncer mais incidente no Brasil (corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer), o câncer de pele ganha campanha de conscientização “Dezembro Laranja”. “Embora tenha alta incidência na população, o câncer de pele não-melanoma tem baixa letalidade e, quando diagnosticado precocemente, tem grandes chances de cura”, ressalta o médico dermatologista, André Lauth.