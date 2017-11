Palmeiras desiste de Abel e acerta com Roger Machado para 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras chegou a um acordo com Roger Machado, 42, ex-técnico do Atlético-MG, para comandar a equipe na próxima temporada. O treinador, que assinará contrato de um ano com o clube alviverde, substituirá Alberto Valentim, que vinha comandando o time desde a demissão de Cuca, em outubro. Antes do acerto, os palmeirenses priorizavam a contratação do técnico Abel Braga. Mas o atual treinador do Fluminense sinalizou que deve se transferir para o Internacional, de Porto Alegre. Roger começou a se destacar como técnico com sua campanha com o Grêmio no Brasileiro de 2015, torneio em que o clube terminou na terceira posição. No ano seguinte, no entanto, não conseguiu repetir o sucesso e pediu demissão após derrota para a Ponte Preta. Na temporada 2017, assumiu o Atlético-MG e conquistou seu único título como treinador, o de campeão mineiro. No Brasileiro, porém, fez campanha abaixo das expectativas, sendo demitido em julho, com a equipe na 11ª posição.