Para celebrar os cem anos de nascimento do cineasta francês Jean-Pierre Melville, em 2017, a Fundação Jean-Pierre Melville, recentemente criada pelos sobrinhos do cineasta, Rémy Grumbach e Laurent Grousset, está promovendo ao redor do mundo uma mostra de obras do diretor restauradas digitalmente.

Em Curitiba, os filmes serão exibidos entre os hoje e 29 de novembro no Cine Água Verde, sempre às 21h, com ingressos a R$ 5. O organizador é o produtor, diretor e roteirista William Biagioli, que aposta na identificação que os filmes de Melville podem ter com o público curitibano. “A oportunidade de ver os filmes dele, em ordem cronológica e em cópias recém-restauradas, é muito importante, pois coloca Curitiba no circuito de cidades que já exibiu os filmes: Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro”, diz ele, que conta com o apoio da rede de cinemas

São sete filmes em exibição e a programação é a seguinte: 23/11 - ‘24 Horas na Vida de um Palhaço’ (1946) e ‘O Silêncio do Mar’ (1949), 24/11 - ‘Bob o Jogador’ (1955), 25/11 - ‘Léon Morin, Padre’ (1961), 26/11 - ‘Técnica de um Delator’ (1962), 27/11 - ‘O Exército das Sombras’ (1969), 28/11 - ‘O Círculo Vermelho’ (1970).