Petrobras estima levar até R$ 6,5 bi com a BR

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras calcula que as ações da BR Distribuidora serão vendidas no mercado a um preço entre R$ 15 e R$ 19, cada uma. Considerando o valor intermediário, de R$ 17, a arrecadação da companhia com a operação poderá chegar a R$ 6,515 bilhões. As projeções foram divulgadas nesta quarta (22), em prospecto da operação apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A venda de ações da BR é parte do plano de desinvestimentos da estatal, com o qual a empresa espera arrecadar US$ 21 bilhões até o final de 2018. A Petrobras admite vender entre 25% e 33,75% do capital da subsidiária, líder em combustíveis. A fatia maior inclui a oferta inicial, mais lotes secundário e adicional, que serão lançados de acordo com o apetite do investidor. Considerando que os papéis saiam a R$ 17, a arrecadação da estatal será de R$ 4,826 bilhões caso a oferta se limite a 25% do capital. Se chegar a 33,75% do capital, a receita da empresa será de R$ 6,515 bilhões. A previsão é que a operação seja realizada em dezembro. Nos primeiros nove meses deste ano, a BR Distribuidora reverteu uma série de prejuízos e registrou lucro de R$ 620 milhões.