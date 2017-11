Globo não aceita título da Record para nova novela

(foto: Rede Globo)

Dificilmente a TV Globo vai utilizar ‘De Volta Pra Casa’ como título definitivo da novela de João Emanuel Carneiro, a escolhida para substituir ‘O Outro Lado do Paraíso’ na faixa das 9. E não irá utilizar por uma razão bem simples: a marca pertence à rival Record TV, com domínio até outubro de 2020. Em televisão, dizem, tudo é possível acontecer, menos a Globo “pedir” algo para a Record. Outras possibilidades, já de algum tempo, estão sendo examinadas, mas sempre considerando a necessidade de se chegar a um nome inspirado na história de um cantor de axé music fracassado. Só depois de sair do circuito ou de se refugiar em lugar incerto e não sabido, é que as músicas de sua autoria começam a frequentar as paradas de sucessos. Independentemente disso, o início das gravações, antes previsto para dezembro, deve ficar para janeiro, porque a prioridade no momento, além do fechamento de elenco, é a busca por ideais locações na Bahia, cenário escolhido para começar os trabalhos.

JR (1)

‘Por Conta Própria’ é o título de uma nova série do ‘Jornal da Record’, que vai ao ar na próxima semana, e certamente levará muita gente se identificar com ela. A reportagem vai mostrar a ação de famílias que não se dão por vencidas até provar que o parente preso não é o culpado pelo crime do qual é acusado.

JR (2)

Todo o enfoque da reportagem ‘Por Conta Própria’ será em pessoas que, por conta própria, correm atrás de provas, pagam perícias particulares e fazem o que o estado deveria ter feito. Dentre os casos, a história de um pai que levou 14 anos até encontrar o paradeiro do atropelador que matou o filho e a neta dele em um acidente de trânsito.

Uma questão

O jornalismo da Record, como esforço de departamento, só perde da Globo. Há um trabalho de equipe muito bem distribuído no ‘JR’ e ‘Domingo Espetacular’. Será que por que não existe a alavanca do restante da programação?

Olha só

Uma novela turca ganhar o Emmy, para nós, foi alguma surpresa, porém é de se destacar o espaço que elas começam a ganhar em todo o mundo. Reconhecidamente os seus autores são muito bons. A Televisa, por exemplo, é uma muito de olho em seus roteiros.

Mas existe outra

Espanto muito maior que o causado pelas turcas é se constatar o terreno que as produções coreanas vieram a ganhar nesses últimos tempos. E a razão é quase a mesma: os seus roteiristas são muito bons. O mundo tem dessas coisas.

Organizado

Os especiais de fim de ano do ‘Domingão do Faustão’ já estão com suas datas definidas: dia 10 de dezembro, ‘Troféu Domingão – Melhores do Ano’ e, no programa seguinte, 17, a final da ‘Dança dos Famosos’, com a participação de três duplas. Além, claro, do ‘Troféu Mário Lago’, dia 31.

Especial

Amado Batista, Rosemary, Gilliard, Sidney Magal e Sérgio Reis são alguns dos nomes já confirmados para o especial de Natal da Rede TV!, que vai homenagear o centenário de Chacrinha. A proposta é reunir personalidades que conviveram com o Velho Guerreiro na gravação do próximo dia 5, na sede de Osasco.

Duas coisas

Sobre o futuro, a Band já tem duas decisões tomadas: 1ª – terminando o ‘Exathlon’, voltam ao cartaz as novelas turcas; 2ª – já foi decidida a realização do segundo ‘Exathlon’.

Gravando

As gravações de ‘Deus Salve o Rei’, próxima das sete na Globo, estão acontecendo normalmente nas áreas cenográficas indoor das fictícias cidades Artena e Montemor. O que o incêndio destruiu, e ainda será reproduzido no Estúdio A, foram os cenários interiores de um castelo, de grande importância para a história. Até segunda ordem, a estreia continua mantida para 9 de janeiro.

Segurança – De volta à Globo, após fazer ‘A Terra Prometida’ na Record, Raphael Vianna será Laerte, um segurança do bordel de Pedra Santa, em ‘O Outro Lado do Paraíso’. O personagem irá se envolver com Duda (Glória Pires). Cenas da segunda fase da novela.

Bate – Rebate

Casa cheia no Iguatemi, em SP, terça-feira, no pré-lançamento de ‘Os Parças’, filme do Tom Cavalcante, produção da Formata...

... Foi muito prestigiado.

A propósito do Tom, Marcelo Marrom, Manuela Aidar, Adriana Nunes e Juliana Guimarães são nomes confirmados no seu novo programa do Multishow...

... As gravações terão início em 18 de dezembro...

... O nome de trabalho desse novo programa do Tom é ‘Darci Psicanalista’.

Momentos pessoais e profissionais de grandes artistas da música serão revelados em ‘O Gravador de Histórias’, nova série do CineBrasil TV para 2018...

... Entre eles, nomes como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Dona Militana, Roberto Mendes, Ary Barroso e Pixinguinha.

Enquanto não começam em São Paulo as gravações de ‘Poliana’, o SBT aprimora o trabalho de texto com o elenco...

...Mas tudo ainda com muita calma, porque a novela só estreia em maio de 2018.

Mariana Godoy conversa com o padre Marcelo Rossi no seu programa desta sexta, a partir das 23h, na Rede TV!...

...Durante a entrevista, ele falará sobre o processo de cura da depressão, que o fez perder 60 quilos e o afastou da mídia.

C´est fini

Parceira do GRAACC, a ESPN Brasil terá nesta quinta-feira uma programação especial para promover o Dia do Combate ao Câncer Infantil. O canal informa que todas as atrações do jornalismo contarão com matérias sobre a instituição, e Zé Elias, comentarista da casa, será o embaixador da iniciativa. No dia 6, às 19h, a ESPN Brasil exibirá amistoso beneficente do estádio do Pacaembu, em SP, que arrecadará fundos para o hospital. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!