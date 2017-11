A cada dois dias, cinco sindicâncias chegam ao Conselho Regional de Medicina

Cinco sindicâncias são abertas a cada dois dias pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) contra profissionais do Estado a partir de denúncias encaminhadas por por iniciativa do próprio Conselho. Mas se o número de denúncias e investigações preliminares é grande, por outro lado os processos ético-profissionais e mesmo as punições são fatos bem mais raros, uma vez que apenas 28,9% das investigações preliminares resultaram em processo. Além disso, dos médicos julgados, somente 17,2% foram punidos.

Segundo o CRM-PR, o baixo índice de processos abertos e de punições aplicadas se deve ao bom trabalho dos médicos paranaenses e ao fato de grande parte das denúncias não terem o embasamento necessário para motivar uma punição.

“A grande maioria das situações não culminar em processo, em condenação, significa que o profissional médico do Paraná é extremamente bem preparado, que fazemos um bom trabalho”, argumenta Maurício Marcondes Ribas, Corregedor-geral do CRM-PR.