Arautos anunciam a chegada do Natal de Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Uma grande festa no Setor Histórico de Curitiba, na noite de quarta-feira (22), abriu as atrações de Natal da Capital. A partir de agora, até o dia 24 de dezembro, são inúmeras as atrações previstas na cidade. Nesta quinta (23), em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP), tem visita do Papai Noel e queima de fogos de artifício.

Os fogos, aliás, também marcaram presença ontem, na festa no Largo da Ordem, local onde aconteceu a solenidade de abertura do Natal promovido pela Prefeitura, as festividades da Luz dos Pinhais. Um cortejo percorreu o Largo, com figurinos, luz, som e efeitos especiais.

Sinos, encenações e arautos anunciaram a chegada do espírito natalino. Logo após, a árvore de Natal no Memorial de Curitiba foi acesa e fogos de artifício coloriram e iluminaram o setor histórico. A atração final, num palco que será montado no Largo da Ordem, será o concerto “400 Vozes pelo Natal de Curitiba”, com integrantes do Coral Nosso Canto e participação da Big Belas Band.

Também ontem, simultaneamente, as árvores de Natal nas regionais de Curitiba foram acesos às 19 horas. Nos próximos dias, apresentações musicais ocuparão diversos pontos na cidade, em todas as regionais. As calçadas do Centro Histórico e da Rua XV de Novembro serão os núcleos das festividades durante o mês do Natal.

Mais atrações

Além das atrações tradicionais, como o Coral de Crianças do Palácio Avenida e as projeções no Paço Municipal, outras artações acontecem fora do eixo da região Central. A Orquestra Filarmônica Unicesumar vai se apresentar no Jardim Botânico, ao pôr do sol, no domingo. Sob a coordenação do Maestro e Diretor Artístico Davi Oliveira, a Orquestra executa um programa de concerto diversificado, constando obras sinfônicas, populares e trilhas sonoras. Conta com 65 músicos que estão organizados entre as sessões das cordas, sopros e percussão sinfônica. A apresentação será às 19h30.

Um Auto de Natal vai acontecer no Reservatório da Sanepar no Alto de São Francisco todas as terças-feiras, de 28 de novembro e 19 de dezembro, às 20 horas.

O Mercado Municipal terá programação especial até 5 de janeiro, com apresentação de coral, aulas de culinária, uma feira especial com produtos natalinos e ainda uma visita do Papai Noel, com distribuição de frutas da época.

Além destas, as regionais de Curitiba também terão programação variada neste fim de ano.

Feiras especiais começam hoje nas praças Osório e Santos Andrade

Serão abertas hoje as Feiras Especiais de Natal nas praças Osório e Santos Andrade. Elas seguem até 23 de dezembro. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 19 horas. O destaque da feira serão os produtos artesanais com temática natalina.

A decoração de Natal, que está sendo montada pela Prefeitura, deixou os feirantes otimistas. É o caso de Dolores Imfeld, que vai estar pelo terceiro ano consecutivo na Feira de Natal. “A expectativa é maior do que nos outros anos, pois a cidade está sendo arrumada e isso desperta o espírito natalino”, afirmou animada. “Gostei muito de saber que vai ter música e decoração em vários lugares da cidade”, definiu.

A Prefeitura também uniformizou as barracas da feira, que terão as saias (parte de baixo da barraca) em cor verde e com a logo de Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba. Para Dolores, o apoio da Prefeitura foi muito importante para deixar a feira mais bonita.

Rua XV terá arrecadação de brinquedos exposição de carros

A Rua XV de Novembro, no Centro, receberá no sábado uma exposição de carros antigos, promovida pelo Elas Clube Feminino de Automóveis Antigos e Especiais do Paraná. A ação tem o objetivo de incentivar a população a participar da campanha Natal Solidário, desenvolvida pela Prefeitura para arrecadar brinquedos novos para o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social que integram as famílias atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS).

O evento acontecerá das 9 às 18 horas, entre as ruas Luiz Xavier e XV de Novembro, onde estarão expostos dezenas de modelos de 16 diferentes clubes entusiastas do antigomobilismo. Será recreação garantida ao ar livre, uma viagem no tempo e a oportunidade de exercer a solidariedade, doando um brinquedo para fazer a alegria das crianças mais vulneráveis da cidade.