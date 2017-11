Governo lança doação automática de créditos da Nota Paulista para ONGs

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atendendo a pleito de ONGs que recebem doações de créditos da Nota Fiscal Paulista, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (22) ferramenta para automatizar as doações de notas com CPF para uma instituição filantrópica. Para ativar a opção, é preciso acessar o site do programa, fazer o login no sistema e em seguida clicar na aba Doação Automática e na opção que permite escolher a instituição favorita, que receberá os créditos gerados. Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as compras em que o consumidor informar o CPF serão destinados à entidade assistencial escolhida. O governo de São Paulo lançou aplicativo de celulares da Nota Fiscal Paulista em março. Ele tem entre os objetivos eliminar as doações feitas a partir de urnas instaladas no varejo -o que o governo considerava fonte de doações irregulares, muitas vezes feitas sem consentimento dos contribuintes. Com o lançamento, previa-se que, a partir de outubro, só seria possível doar notas a partir do escaneamento, usando o smartphone, de códigos QR (com função semelhantes aos códigos de barras). As notas deveriam ser cadastradas uma uma, o que foi visto como algo que criaria desconforto no consumidor e diminuiria o engajamento deles com as doações, na avaliação das ONGs, criando temor de perda de receita para instituições. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo informa que a função de doação automática será incluída no aplicativo da Nota Fiscal Paulista em breve.