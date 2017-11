O presidente da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação), Laerte Rimoli, compartilhou nas redes sociais posts que ironizam recente declaração da atriz Taís Araújo acerca do racismo no Brasil. Além dele, o secretário de Educação do Rio, Cesar Benjamin, também afirmou ser uma “idiotice racial”. “No Brasil, a cor do meu filho é o que faz que as pessoas mudem de calçada, segurem suas bolsas, blindem os seus carros”, disse ela, em 14 de novembro. Rimoli replicou um post com a imagem de um homem em queda livre ao lado de um avião. Diz o texto: “Passageiro pula de avião ao constatar que Taís Araújo estava a bordo”. Ontem, Rimoli excluiu a imagem, publicando um pedido de desculpas. Já Benjamin criticou as declarações de Tais Araújo. “Nossa maior conquista – o conceito de povo brasileiro – desapareceu entre os bem-pensantes. Qualquer idiotice racial prospera. A última delas é uma linda e cheirosa atriz global dizer que as pessoas mudam de calçada quando enxergam o filho dela, que também deve ser lindo e cheiroso. Vocês replicam essa idiotice”, escreveu Benjamin.

Em Nova York

Maroon 5 toca no metrô disfarçado de músicos de rua

Uma parte do Maroon 5 e o apresentador Jimmy Fallon se disfarçaram de músicos de rua e tocaram, de surpresa, numa estação de metrô de Nova York. O quadro do “The Tonight Show” foi ao ar nesta terça-feira. A banda tocou um trecho de “Crazy Little Thing Called Love”, do Queen, e “Sugar”, do próprio Maroon 5. Um grupo de pessoas se reuniu para assistir ao show. A multidão aumentou exponencialmente depois que o disfarce foi descoberto.

Pode?

Médico manda repórter comer m... no ‘Jornal Hoje’ e depois nega tudo

Um médico de Itumbiara (GO) causou polêmica nesta quarta-feira (22) em uma reportagem veiculada no ‘Jornal Hoje’, da Globo. Na matéria, o oftalmologista Júlio César Leão, que se negava a operar a vista de uma senhora de 54 anos chamada Sirene, uma das 25 na fila para operação, fala, sem saber que estava sendo gravado: “ Vocês ficam me aporrinhando. Sabe que dia eu vou operar ela? O dia que eu quiser! Sacou? Vá comer m...”. Logo em seguida, a transmissão retornou para o estúdio, onde a apresentadora Sandra Annemberg, estupefata, devolveu: “Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?”. Depois, a apresentadora disse que o médico ligou para a emissora e negou que tivesse dito o que disse.

Luto

Ator e cantor David Cassidy morre aos 67 nos EUA

Ator da série “Família Dó Ré Mi”, cantor e ídolo adolescente nos anos 1970, David Cassidy morreu aos 67 anos na noite desta terça-feira (21) nos EUA. O artista passou o último fim de semana em um hospital da Flórida para tratar de um quadro de insuficiência nos rins e no fígado. A assessora de Cassidy divulgou um comunicado dizendo que Cassidy morreu “ao lado da família, com alegria no coração e livre da dor que o acompanhou por muito tempo”.

TV

Consultora de divórcio ‘brinca’ com Fátima Bernardes ao vivo

Fátima Bernardes, 55 anos, que recentemente assumiu namoro com o advogado pernambucano Túlio Gadêlha, 30, gargalhou ao ser elogiada por duas consultoras de divórcio, as amigas Tabata e Fabiana, que criaram um canal no YouTube após se separarem dos seus ex-companheiros. Durante o “Encontro com Fátima” (Globo) desta quarta (22), a apresentadora pediu à dupla que desse dicas para “seguir o baile” após um término. “Seguir o baile, vamos lá”, respondeu Tabata. “Se bem que, Fátima, desculpa, mas você está seguindo o baile muito bem, hein, preciso falar!”, completou, entre risos. A plateia aplaudiu com entusiasmo e os outros convidados da atração riram.

