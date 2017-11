Chanceler de Portugal faz amanhã palestra na USP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade de São Paulo promove nesta quinta-feira (23) evento sobre conhecimento, informação e ação política com palestra do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, sobre o papel dos intelectuais diante do fenômeno das redes sociais. O evento, que terá transmissão pelo link http://iptv.usp.br/portal/transmission.action, ocorre na Sala do Conselho Universitário (rua da Reitoria, 374) a partir das 11h15, com moderação de Uirá Machado, editor da "Ilustríssima", e apoio do Consulado Geral de Portugal e da Folha de S.Paulo. As inscrições são pelo e-mail cerimo@usp.