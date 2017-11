Família Trump vai abandonar parceria em hotel em NY

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O nome Trump vai sumir de mais uma fachada após o grupo empresarial do presidente dos EUA pedir para deixar a parceria em um hotel de luxo no bairro do SoHo, em Nova York, após 11 anos. Desde a eleição de 2016, o hotel sofre com quartos vazios. O Koi, restaurante oriental no local, fechou em abril. Propriedade do grupo de investimentos californiano CIM, a torre de 46 andares não pertence aos Trump, mas eles tinham de cobrir parte da operação e garantir receita. Além dos problemas financeiros, os Trump enfrentaram um processo de quem comprou apartamento no prédio e acusou a família de inflar os valores dos imóveis. Pesam ainda a suspeita de envolvimento do criminoso russo Felix Sater no financiamento da operação e a denúncia de violação da lei de zoneamento. Em junho, o International Hotel de Toronto tirou o "Trump" da fachada. O faturamento dos negócios imobiliários e hotéis do presidente caiu 3% em 12 meses.