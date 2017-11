Marinha argentina detecta ruído na zona em que submarino desapareceu

SYLVIA COLOMBO BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O porta-voz da Marinha argentina, Enrique Balbi, informou nesta quarta-feira (22) que a força detectou uma "anomalia hidroacústica" perto da área onde o submarino ARA San Juan fez o último contato antes de desaparecer, no último dia 15.

Segundo o militar, o ruído foi registrado às 11h do dia 15 (10h em Brasília) a 30 milhas náuticas (55,6 km) ao norte do último contato feito por satélite pela tripulação, pouco mais de três horas antes. Balbi declarou não ter certeza de que se trata do submarino, mas que "ainda nesta noite estão partindo para o local dois navios da Marinha argentina e aviões de países que estão colaborando".

Entre as forças estão um navio da Marinha do Chile, duas aeronaves militares dos EUA e uma do Brasil, além do auxílio de uma embarcação da petroleira francesa Total. A área, porém, corresponde a um lugar já rastreado nos últimos dias, onde não encontraram nada. "Isso não significa que tenhamos eliminado outros cenários, mas vamos nos concentrar nesse novo indício, que nos parece relevante", disse o porta-voz.

O militar reforçou que os esforços estão sendo feitos com a maior rapidez possível devido às boas condições climáticas, que tendem a piorar a partir desta quinta. A previsão é que a Marinha argentina divulgue novas informações na manhã desta quinta.

Pela manhã, Balbi havia descartado outros três supostos indícios do navio. O mais recentes haviam sido a detecção de sinalizadores de emergência pelo navio britânico Protector e o de uma mancha de calor localizada por um avião da Marinha dos EUA a 70 metros de profundidade. Ele acrescentou que, na hipótese de o submarino estar na superfície, não há preocupação com a questão de oxigênio. Porém, "se estiver submerso, entramos numa fase crítica, porque já é o sétimo dia, e a autonomia da embarcação em termos de oxigênio passa a ser um problema."

O ARA San Juan saiu de Ushuaia, no extremo sul do país, e estava em um exercício de vigilância. A embarcação com 44 tripulantes voltava à base em Mar del Plata, ao norte, quando a comunicação foi interrompida.