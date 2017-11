Em 'A Fazenda', Matheus diz que já ficou com ex-BBB fora do reality 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta (22), após um período de "castigo" na parte externa da casa, os peões de 'A Fazenda' foram liberados para almoçar dentro da residência. Durante a refeição, conversando com Monique, o peão Matheus disse que já ficou com ex-participante do "Big Brother Brasil 16" longe das câmeras do reality show da Globo. Vale lembrar que, na sua edição, Matheus se envolveu com a participante Maria Cláudia. Então Marcos, que participou da edição 17 do BBB, falou: "É a Mayla, certeza. É essa que o Matheus ficou fora da casa". Sem negar ou confirmar, Matheus disse que não iria revelar o nome. "Não vou contar, vocês não vão acreditar. Mas foi fora da casa mesmo". Aposta de Marcos, Mayla é irmã gêmea de Emilly, a vencedora do "BBB 17". Na edição, Emily e Marcos tiveram um conturbando relacionamento, que culminou na sua expulsão do programa sob acusação de agressão. Logo na sequência, Monique, que integrou o elenco do "BBB 12" afirmou que também já ficou com um ex-participante do reality depois do programa. Ao que parece, o colega Matheus sabe o nome do affair da peoa. "Mona, é aquele que eu falei, né?", questionou a colega de reality. Monique respondeu que sim. "Ele deu uma engordada fora da casa, acho que uns dez quilos. Continuava gostoso, mas dava pra notar a diferença".