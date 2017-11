Governo apresenta proposta mais enxuta de reforma da Previdência

LAÍS ALEGRETTI E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer apresentou na noite desta quarta-feira (22) uma nova versão da reforma da Previdência, em mais uma tentativa de obter apoio de parlamentares à proposta. O texto prevê idade mínima de aposentadoria, tempo de contribuição de 15 anos para o regime geral (INSS), equiparação da previdência dos funcionários do setor público e privado e uma transição em relação às regras atuais. Também muda a fórmula de cálculo. Quem contribuir pelo período mínimo de 15 anos receberá 60% do valor máximo do benefício. Para receber 100%, será necessário contribuir por pelo menos 40 anos. A aposentadoria rural e o BPC (Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência pobres), não sofrerão mudança, em um recuo em relação à proposta aprovada em maio em uma comissão especial do Congresso.