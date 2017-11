Carolina Oliveira, atriz de 'Hoje é Dia de Maria', estreia na Record em 'Apocalipse' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2005, a atriz Carolina Oliveira, então uma criança de 10 anos, apareceu pela primeira vez na TV como a protagonista da minissérie da Globo "Hoje é dia de Maria". Inspirada em texto do dramaturgo Carlos Alberto Soffredini, a trama recorreu a elementos folclóricos e míticos, presentes em contos populares compilados por Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Sílvio Romero, para contar as aventuras de Maria. Agora, doze anos depois, a atriz inicia uma nova etapa na carreira, desta vez na emissora Record. Aos 22 anos, Carolina é Susana Aisen, uma cientista biomédica e epidemiologista da novela bíblica "Apocalipse" —trama que estreou na emissora do bispo Edir Macedo nesta terça (21). No Instagram, Carolina comemorou a estreia do novo trabalho. "Orgulho de fazer parte desse projeto tão especial! Na foto com meus 'parças' do núcleo de Nova York que eu amo tanto." O núcleo de Carolina conta com atores como Joana Fomm, Flávio Galvão, Guilherme Winter e Leona Cavalli. Segundo o colunista Fernando Oliveira, do jornal "Agora", a trama escrita por Vivian Almeida terá um "quem matou?" durante todo o tempo em que estiver no ar. Ainda de acordo com o colunista, um assassino usará trechos da Bíblia para se inspirar em crimes macabros, que lembram rituais de bruxaria e filmes de terror, com direito a bonecos, velas e até pentagramas. Ao longo da trama, personagens serão mortos pelo criminoso num esquema parecido com o de "A Próxima Vítima", que a Globo exibiu em 1995.