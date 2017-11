Marco Linhares, gerente da Vanguard e Luciano Ribeiro, gerente da Plaenge, representando a construtora na cerimônia Grandes & Líderes – 500 maiores do sul 2017” que aconteceu em Curitiba, nesta quarta-feira. O Grupo Plaenge recebeu o prêmio de maior do segmento de construção civil do sul do Brasil.

Moinho

O Moinho Joinville, um dos edifícios históricos de Santa Catarina está indo a leilão. O prédio, que no passado chegou a ser ocupado por quatro empresas, está sendo ofertado inicialmente por R$ 12 milhões. O pregão acontece até o dia 12 de dezembro e os lances podem ser feitos por meio da Superbid, a maior plataforma de leilões da América Latina.

Top Educação

A Editora Positivo recebe, pela quinta vez consecutiva, o Prêmio Top Educação.

Felicidade

Dois eventos vão transformar Curitiba na Capital da Felicidade nos dias 25 e 26 de novembro. O II Congresso Internacional de Felicidade reunirá na Ópera de Arame grandes estudiosos brasileiros e internacionais para abordar a felicidade.

* O Natal do Shopping Mueller traz mais uma atração que promete iluminar a cidade. É o Túnel de Luzes de Natal com 60 metros de extensão e 8 metros de altura. A inauguração para o público será nesta quinta-feira, dia 23 de novembro, com atrações especiais, e segue até o dia 31 de dezembro.

* Pela primeira vez em quatro anos de atividades, a Orquestra Filarmônica Unicesumar (OFUC) participa neste ano da programação oficial de Natal de Curitiba com a apresentação do seu “Concerto de Natal” no próximo dia 26 de novembro, às 19h30, no Jardim Botânico.

* A Usaflex, marca pioneira em calçados femininos com conforto, inovação e moda, apresenta a atriz Maria Fernanda Cândido como a celebridade por trás das campanhas de inverno e verão 2018.

* A PepsiCo anuncia a abertura de seu primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento no mundo, especializado em alimentos elaborados com ingredientes originários da América do Sul. Localizado em Sorocaba (SP), o novo Centro de R&D vai desenvolver soluções para as categorias Snacks, Cookies & Crackers, Lácteos, Grãos e Bebidas. O investimento de US$ 25 milhões.

* A Incorporadora Cyrela terá um estande de vendas exclusivo na Feira Cute Cute, de gestantes e bebês, que ocorre a partir desta quinta-feira (23), no Espaço Concept Hal, no bairro Rebouças.